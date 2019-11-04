Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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