Barış Pınarı Harekatı Gazisi Uzman Çavuş Yasin Koyuncu: Korkuyor ve kaçıyorlar
Barış Pınarı Harekâtında yaralanan Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, babaocağı Kırıkkale'de ilgiyle karşılandı. Teröristlerin kaçmaya başladığını söyleyen kahraman Yasin "İçim rahat, yaralandığım terör yuvasını silah arkadaşlarım yerle bir etti" dedi
Barış Pınarı Harekatı 14.10.2019, 16:57 14.10.2019, 18:39
23 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gazilerinden. 12 Ekim'de Rasulayn'da bir keskin nişancı ateşiyle yaralanan Yasin Koyuncu, Kırıkkale'nin Hacılar beldesindeki babaevine döndü. Kırıkkale il protokolü, kahraman gaziye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yasin Koyuncu, teröristlerin kaçmaya başladıklarını anlattı.
Barış Pınarı gazisi Yasin, yaralandığı terör yuvası yokedildiği için inançlı ve kararlı.
Kırıkkale'nin 238 şehidi ve gazilerinin olduğunu vurgulayan Vali Yunus Sezer, gurur duyduklarını söyledi.
Kahraman Mehmetçik, yaralanmasına rağmen cesaretinden hiçbirşey kaybetmemiş. İyileşir iyileşmez silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.
ulusal.com.tr
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