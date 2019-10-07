Barış Pınarı Harekatı için eller tetikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon için geri sayımı başlattı. Kabineden de operasyon mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptıkları ingilizce paylaşımlarla dünyaya mesaj verdi.

Kalın, paylaşımında Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne verilen önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez" dedi.

ulusal.com.tr