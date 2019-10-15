Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sayısız kara propaganda yapıldı! Yalan ve gerçek nasıl anlaşılır

Hayatın her alanına giren sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonları giderek artıyor.

Özellikle Barış Pınarı Harekâtı hakkında sayısız paylaşım yapıldı. Yıllar önce yayınlaşmış fotoğraflar çarpıtılara tekrar gündeme geldi.

Paylaşımların bir kısmı operasyonu manipülatif içeriklerle geri plana atmaktı. Planlanan olmadı ve BarışPınarıHarekatı hashtagi zirveye çıktı.

Kara proganda içerikli paylaşımların yüzde 40'ının Amerika'dan yapıldığı tespit edildi.

Amerika'dan sadece sosyal medya üzerinden değil görsel basın aracılığı ile de kara propaganda yürütüyor. Son skandal ise ABC (EyBiSi) televizyonundan geldi. Amerikan haber kanalı silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında kaydedilmiş gibi servis etti. Bu durum Amerika Başkanı Donald Trump'ın da tepkisini çekti. Trump ABC'nin haberini "skandal" olarak nitelendirdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kırık, verileri tek tek ortaya çıkardı.

Gerçek dışı payaşımlara karşı, sosyal medya kullanıcılarını uyaran Kırık, yapılması gerekenleri anlattı.

Elde edilen verilere göre Türkiye hakında en fazla kara propaganda içeren payşaımları yine Amerika yapıyor.

ulusal.com.tr