Barış Pınarı Harekatı kapsamında yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında çok sayıda köy terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sağ ele geçirilen bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Paylaşılan videoda Türk askerleri tarafından yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildiği görüldü.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk askerinin başına çuval geçirilmesine karşılık olarak pek çok kez Türkiye'ye gelen ABD askerlerinin başına çuval geçirmiş, bu eylemler dünya çapında ses getirmişti. Uzun süre ABD askerlerinin gemilerinden dışarı çıkması yasaklanmıştı. Yargı önüne çıkan bazı TGB'liler hakkında da beraat kararları verilmişti.

ulusal.com.tr