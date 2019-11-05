Barış Pınarı Harekatı'na marşlı destek
Gaziantep'te Bin 270 lise öğrencisinden oluşan koro, seslendirdikleri marşlarla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek verdi. Bin 270 kişilik dev koro, marşların ardından Mehmetçiğe asker selamı yolladı.
Barış Pınarı Harekatı 05.11.2019, 14:01
Barış Pınarı Herekatı'na lise öğrencilerinden destek geldi. Görüntüler Gaziantep'ten...
Bin 270 lise öğrencisinden oluşan koro, Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koroyu anlattı.
Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren öğrenciler oldukça heyecanlıydı.
Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, asker selamı ile Mehmetçiğe destek oldu.
ulusal.com.tr
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