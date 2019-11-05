Barış Pınarı Harekatı'na marşlı destek

Barış Pınarı Herekatı'na lise öğrencilerinden destek geldi. Görüntüler Gaziantep'ten...



Bin 270 lise öğrencisinden oluşan koro, Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koroyu anlattı.



Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren öğrenciler oldukça heyecanlıydı.



Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, asker selamı ile Mehmetçiğe destek oldu.

ulusal.com.tr

