Barış Pınarı Harekatı'na PÖH desteği
Barış Pınarı Harekâtı bölgesine PÖH desteği yapıldı. Trabzon'da görevli 165 özel harekât polisi, Suriye'ye gönderildi
Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 14:16
Trabzon'da görevli 165 özel harekât polisi, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şubesinde görevli PÖH'ler için kurban kesildi, dua edildi.
Özel harekât polislerine İl Emniyet Müdürü Metin Alper bir konuşma yaptı.
Harekâta katılacak polisler daha sonra mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak harekât bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
ulusal.com.tr
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