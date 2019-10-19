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Barış Pınarı Harekatı'na PÖH desteği

Barış Pınarı Harekâtı bölgesine PÖH desteği yapıldı. Trabzon'da görevli 165 özel harekât polisi, Suriye'ye gönderildi

Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 14:16
Barış Pınarı Harekatı'na PÖH desteği

Trabzon'da görevli 165 özel harekât polisi, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şubesinde görevli PÖH'ler için kurban kesildi, dua edildi.

Özel harekât polislerine İl Emniyet Müdürü Metin Alper bir konuşma yaptı.

Harekâta katılacak polisler daha sonra mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak harekât bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

ulusal.com.tr

#trabzon #PÖH #polis özel harekat
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