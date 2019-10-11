Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı

Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 00:24 11.10.2019, 00:39
Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 228 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.

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