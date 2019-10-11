Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu bildirildi.
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 08:24 11.10.2019, 08:25
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.
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