Barış Pınarı Harekatı'nın kodları

Planlar yapıldı, hedefler belirlendi. Türk Ordusu, terör koridorunun merkezine harekata başladı.



Önce Tük savaş jetleri Aynel Arap'tan Malikiye bölgesine kadar 200'ün üzerindeki terör noktasına bombardıman düzenledi.



Savaş jetlerinin ardından topçu birlikleri de belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Son olarak da kara birlikleri Tel Abyad ve Resulayn'ın yer aldığı 3 bölgeden sınır ötesine geçiş yaptı.



Uzmanlara göre hedef kuşatma harekatıyla terör bölgeleri arasındaki geçişi engellemek.



Kara harekatıyla birlikte Tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki birçok köy PKK'dan temizlendi.



Emekli Hava Korgeneral Karakuş, bölgedeki aşiretlerin de Türk askerinden cesaret alarak terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.



ulusal.com.tr