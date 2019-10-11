Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den yalan üzerine yalan

Türkiye, ABD ve AB'nin rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı.

YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'yi de endişelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.

Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiği iddia etti.

Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini de yalanlarının arasına ekledi.

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