Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 12:35 11.10.2019, 12:42
Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."
Kaynak: AA
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