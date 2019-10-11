Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 12:35 11.10.2019, 12:42
Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi

Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."

Kaynak: AA
#akar #Barış Pınarı Harekatı
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