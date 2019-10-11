Barış Pınarı Harekâtı'nda 3. gün

Türk savaş uçakları havadan, komandolar karadan PKK/PYD'nin inlerine ilerliyor.



Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde.



Türk Silahlı Kuvvetleri gece boyunca ilerleyişini sürdürdü. 49 terörist öldürüldü. 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'ye yükseldi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin yanı sıra çok sayıda terörist sılah bıraktı, teslim oldu.



Tel Abyad ve Resulayn'da tespit edilen terör hedefleri hava ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı.



Panik içindeki terör örgütü, SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların görüş alanını engellemek için lastik ve mazot yaktı.



Tel Abyad ve Resulayn'da 14 köy teröristlerden arındırıldı. Örgütün ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.



Türk ordusu sivillere zarar vermemek için hassasiyetle ilerliyor. Sıkça yer değiştiren ve sivillerin arasına gizlenen teröritler olduğu belirlendi.



Sınır hattında askeri birlik ve tezçhizat sevkiyatları da sürüyor.

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