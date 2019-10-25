Barış Pınarı'nı karalama kampanyası

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin destek verdiği grupların sivilleri hedef aldığı iddia edildi. Kanıtlanırsa ''savaş suçu'' teşkil edebileceği savunuldu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, tepki gösterdi.



Sinirlioğlu, ''Her türlü uluslararası hukuk ihlali soruşturulmalı, buna Amerikalı ve diğer dostlarımızın düzenlediği operasyonlar dahil edilmeli.'' dedi.



BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye temsilcisi, Barış Pınarı Harekatı'nın neden yapıldığını anlattı. Hedefte PKK'lıların olduğunu belirtti.



Sinirlioğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini saldırganlık olarak niteleyenleri şiddetle kınadığını söyledi.



Toplantıda Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar da gündeme getirildi. Sinirlioğlu, silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığını ifade etti.



Türkiye'yi hedef alan haksız ve çirkin iddiaları asla kabul etmeyeceklerini belirten Sinirlioğlu, Suriye'de sahadaki gerçeklerin ortada olduğunu ve tüm dünyanın kimin yalan söylediğini bildiğini sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr