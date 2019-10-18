Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban: Özerklik söz konusu değil

Sputnik Türkiye'nin haberine göre El Mayadin televizyonuna konuşan Şaban, Şam’ın, topraklarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bir ‘kopyasını’ kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Elbette değil” yanıtını verdi.

Şaban, “Bunun için hiçbir sebep yok. Suriye’nin hiçbir bölgesinde Kürtlerin oranı üstün değil. Biz hiçbir zaman bu tarzda konuşmayız, çünkü Suriye birçok etnik ve dini tabakadan oluşuyor ve biz, birinin Kürt, diğerinin şu dinden olduğunu söyleme hakkına sahip değiliz. Biz öyle söylemiyoruz. Kürtlerin çoğu bizim için, toplumumuzun çok değerli bir parçası, ama bazı Kürt örgütler, ülkenin çıkarlarına aykırı politik bir karar aldı” ifadelerini kullandı.