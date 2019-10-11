Beyaz Baretliler'den terör örgütü PKK/PYD'ye destek
Suriye'de insani yardım adı altında görev yapan provokasyon örgütü Beyaz Baretliler (White Helmets)'in kurucusu James Le Mesurier, PKK/PYD'ye destek veren çok sayıda mesajı beğendi
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 16:45
Suriye'deki kimyasal provokasyonların ana aktörü olarak bilinen Beyaz Baretliler, şimdi de PKK/PYD'ye desteğini açıkça gösterdi.
Örgütün kurucusu ve başkanı James Le Mesurier, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı destekleyen çok sayıda mesajı beğendi.
Mesurier'in beğendiği mesajlarda, "Türkiye'nin sivilleri bombaladığı" yalanları yer alıyor.
Beyaz Baretliler'in İdlib ve Halep'teki kimyasal yalan operasyonlarında görev aldığı pek çok kez tespit edilmişti.
ulusal.com.tr
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P