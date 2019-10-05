Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatına, her şeyden önce Türk kamuoyunun desteği var. Amerika'yı korkutan da bu kamuoyu desteği. Muhtemel bir yarma harekatı olabilir. Gücün yığıldığı yer Şanlıurfa, Akçakale. Demek ki Tel Abyad hedefte. 480 kilometreye birlikleri yaymak zor. İlk olarak bu koridoru bir kez daha kesmek ve ABD'ye bir mesaj daha vermek gerekir." dedi

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ile ilgili, Aydınlık'a açıklamalarda bulundu.



Karataş, şunları söyledi:



"Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatına, her şeyden önce Türk kamuoyunun desteği var. Amerika'yı korkutan da bu kamuoyu desteği. Muhtemel bir yarma harekatı olabilir. Gücün yığıldığı yer Şanlıurfa, Akçakale. Demek ki Tel Abyad hedefte. 480 kilometreye birlikleri yaymak zor. İlk olarak bu koridoru bir kez daha kesmek ve ABD'ye bir mesaj daha vermek gerekir. Rusya da bu harekatı politik olarak destekler. Bu, uzun yılları gerektiren bir proje. Karşı taraf da 100 yıllık projesine çalışıyor. Acele etmeden, sabırlı olarak, diplomasiyi kullanarak, bölge ülkelerinin desteğini alarak, komşu ülkelerle görüşerek bu iş yapılmalı. Sonuçta biz bu coğrafyanın ev sahibiyiz ve nihayetinde kazanan biz olacağız.



ABD'NİN 16 ÜSSÜ VAR



ABD'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusunda toplamda 16 ana üssü var. Kamışlı'dan başlayarak çoğu sınırımızdan 5-6 kilometre ileride. ABD ve PKK, işgal ettikleri bölgelere hastaneler, kamu binaları, yerleşkeler inşa ediyorlar. Türk kamuoyu buradaki hazırlıkları çok iyi bilmiyor. Tel Abyad'ın içinde istihbarat ofisleri var. Buradaki ABD oyalamalarının PKK'ya destek olduğunu unutmamalıyız."



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu gördük. Sözün bittiği yerdeyiz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" demişti.



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