BM'den Suriye açıklaması

Amerika Fırat'ın doğusundan askerlerini çekerken Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.



Açıklamayı İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis yaptı.



Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi.



Acil durum planı yapıldığını söyleyen BM yetkilisi, "Eğer Türkiye askeri operasyon düzenlerse Suriye'nin kuzey doğusundaki sivillerin yerinden ayrılmasının önüne geçilmesi için taraflara çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölgelerle ilgili acı bir deneyimi var" ifadelerini kullandı.



Amerika, IŞİD üzerinden hem Türkiye'yi hem de Avrupa ülkelerini tehdit etmişti. Beyaz Saray, son iki yıldır yakalanan IŞİD militanlarından artık Türkiye'nin sorumlu olduğunu savundu.



Amerika'nın elindeki IŞİD'lilerin bir kısmı, Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, bir kısmının ise Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutulduğu biliniyor.



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