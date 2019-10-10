BMGK Barış Pınarı Harekatı için toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi üyesi Almanya, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.



Toplantının başlığı Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı olacak.



Acil toplantı çağrısı sonrası BMGK'nın bugün toplanması bekleniyor.



Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya ve Belçika'nın katılacağı toplantının kapalı yapılacağı belirtiliyor.



Kapalı oturumda Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı görüşülecek. Fransa, Almanya ve İngiltere öncülüğünde Türkiye'yi kınayan ortak bir metin üzerinde çalışıyor.

ulusal.com.tr