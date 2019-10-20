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Çavuşoğlu: Sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınar Harekatı'yla ilgili konuştu. Bakan, "120 saat sonra bir tane bile terörist kalmayacak, sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı 20.10.2019, 12:28
Çavuşoğlu: Sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Amerika ile varılan mutabakata değinen Çavuşoğlu, "120 saatin sonunda buradan teröristler tamamen çıkacak, güvenliği bizim askerimize ait olacak. Sahada her şeyi görüyoruz. Biz gerekeni yaparız. Bu harekatla hedefimiz Irak'ın sınırına kadar 444 km'de güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubad a değindi. Bakan, "Seviyesi onu bağlar. Böyle bir mektubun yeri çöp kutusudur. Bizim cevabımız harekat oldu. Sahada cevabını verdik" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr
 

#çavuşoğlu #Barış Pınar Harekatı
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