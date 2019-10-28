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Çavuşoğlu: YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor

Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı 28.10.2019, 14:41 28.10.2019, 14:44
Çavuşoğlu: YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez.Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez''

Kaynak: AA
#çavuşoğlu #deaş
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