Çavuşoğlu: YPG, Suriye eşliğinde bölgeden çıkarsa karşı çıkmayız

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/PYD'yi teslim aldı. Birliklerin bölgedeki ilerleyiş ise Türkiye'yi rahatsız etmiyor. Ankara-Şam hattında mesaj alışverişi sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'nin HARDTalk programında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye için kritik noktanın bölgedeki PYD varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Suriye ordusunun ilerleyişini değerlendirdi, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız." dedi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi. Gündeminde Türkiye'ye karşı yürütülen kara propaganda da vardı.

Çavuşoğlu, "Bu, ülkenin ya da bölgenin demografini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK'dır... Bir kara propaganda yürütülüyor. Elimizde yeterli istihbarat var. Nerede olduklarını biliyoruz. Operasyonlarda tek bir sivil etkilenmedi." şeklinde konuştu.

Resulayn ve Tel Abyad'a atfen, "İki büyük kent temizlendi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.

ulusal.com.tr