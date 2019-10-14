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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin "Bu savaş haksız bir savaştır." ifadelerini kullanmıştı

Barış Pınarı Harekatı 14.10.2019, 15:45 14.10.2019, 17:31
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Teröre karşı verilen mücadeleye "savaş" diyen, Barış Pınarı Harekâtının "haksız" olduğunu söyleyen Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Sözlerin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ifadelerinden dolayı resen soruşturma başlattı.

Açıklama Başsavcılıktan yazılı olarak yapıldı. Tanrıkulu'na Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama suçu yöneltiliyor...

Tanrıkulu, 12 Ekim'de Twitter'daki hesabından da bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, "Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır." ifadelerine yer vermişti.

ulusal.com.tr

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #chp #Sezgin Tanrıkulu
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