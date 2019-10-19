Çin'deki Türk öğrenciler, Mehmetçik'e selam gönderdi

Geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı Pekin Kültür festivaline bu yıl Türk Öğrenci Birliği damgasını vurdu.

Çinlilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Türk kültürünün tanıtıldığı standa Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Türk yemekleri, içecekleri, Türkiye'de bulunan turistik yerler, Türk müziğinin tanıtıldığı stantta Ürgüp bölgesinin sıcak hava balonu dikkat çekti. Stantta bulunan dev Atatürk posteri ile çok sayıda Çinli fotoğraf çekildi.

Festivale katılan Türk Öğrenci Birliği üyeleri Barış Pınarı harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam göndermeyi ihmal etmedi ve Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen ile birlikte asker pozu vererek toplu fotoğraf çekildi. Stantta Türk Öğrenciler çok sayıda Çinli'ye Barış Pınarı harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Ayrıca Türk öğrencilerin standını Pakistan büyükelçisi ziyaret ederek Türk milletine selamlarını iletti.

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