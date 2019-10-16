Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin

Erdoğan, "DEAŞ'ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Halbuki biz bu konuda kimin ne rolü oynadığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." diyen Erdoğan, "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez.

Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe almasını beklemiyorlardı. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine şimdi aramaya başladılar."

'Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların vicdanı kararmış demektir'

"Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz." diyen Erdoğan, "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız." dedi.

"Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur." ifadesini kullanan Erdoğan, "Kiliseden sniperlarla ateş ediyorlar. Niye, kiliseyi vuralım diye. Ama biz vurmadık. Çünkü orası bir ibadethaneydi. Biz bu kadar hassasız. Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz." dedi.

'Arabulucu falan aramıyoruz'

Erdoğan, "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün." ifadesini kullandı.

"(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur. Bunun için de arabulucu falan aramıyoruz.

Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir.

Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz.

Suriye'de tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz.

Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar."

'Azdan az gider, çoktan çok gider'

Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz." diye konuştu.

Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifine ilişkin Erdoğan, "Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak." dedi.

"Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız."

HULİSİ AKAR'DAN ASKER SELAMI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.