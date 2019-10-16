Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın hedefini açıkladı

Grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Gündeminde terörle mücadele vardı. Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak isteyenlere teklif sundu. "Aksi mümkün değil" dedi. Harekatın amacının PKK'nın temizlenmesi olduğunu açıkladı.

Erdoğan Suriye'de işgalci olmadıklarını yeniledi.

Erdoğan operasyonun ne zaman tamamlanacağını da açıkladı. Alan çizdi.

İsim vermedi ama hedefinde ABD Başkanı Trump vardı. Turump'ın PKK'lılarla arabulucu olmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı harekata karşı çıkan NATO ve Avrupa ülkelerine de tepkiliydi. PKK'ya desteklerini örneklerle açıkladı.

Ve Amerika'nın tehditleri. Erdoğan sert konuştu. "Telafisi mümkün olmayan adım atmayın" dedi.

Meclis toplantısında sıcak görüntülerde vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar asker selamıyla karşılandı. Gündoğdu Marşı da okundu.

ulusal.com.tr