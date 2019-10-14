Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

BAKAN AKAR DA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."

