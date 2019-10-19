Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajı verdi
Asker selamı verdi, " Salı gecesi süre bitiyor. 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu net ifadeleri Kayseri'de söyledi. Cumhurbaşkanı hedefte PKK'lıların olduğunu da tekrar etti
Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 17:57 19.10.2019, 18:19
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kayseri'deydi. Toplu açılış töreni için gitmişti, ancak konuşmasına Barış Pınarı Harekâtı'yla başladı. Türk ordusunun başarısından bahsetti, "dediğimiz yaptık" dedi.
Erdoğan, ABD başkanının, PKK'lılarla görüş çağrısına tepki gösterdi.
Amerika ile varılan mutabakata değindi, hedefin PKK'lılar olduğunu yineledi.
Erdoğan, net konuştu. Süre dolduğu an, harekatın devam edeceğini söyledi.
Merakla beklenen Erdoğan, Putin görüşmesinden de bahsetti. Belirsizliklerin netlik kazanacağını aktardı.
Erdoğan, destan yazan Türk ordusuna da asker selamı vererek mesaj gönderdi.
ulusal.com.tr
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