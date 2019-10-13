Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun hedefini açıkladı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu. Operayondaki ayrıntıları paylaştı. Mehmetçik adım adım Suriye'nin kuzeyinde ilerliyor. Terör örgütü kaçacak delik arıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kameraların karşısındaydı. Televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de ilk kez oradaydı. Savunma ve İçişleri Bakanları da yanındaydı. Türkiye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Barış Pınarı Hekatının hedefini açıkladı.

Amerika'ya rağmen PKK bozguna uğradı. Verdikleri silah da onları kurtaramadı.

Sıkışan terör örgütü, sınırda yaşayan yurttaşlara saldırdı. Bilançoyu Erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı bir kez daha vurguladı. Hedefin Kürtler değil PKK olduğunu. Mehmetçik'in nasıl hassas davrandığını da anlattı.

Erdoğan Adana mutabakatına dayanarak Suriye'ye girdiklerini söyledi.

Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkan ve yaptırımlarla tehdit edenlere de yanıtı vardı Erdoğan'ın.