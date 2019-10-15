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Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK varlığını tamamen ortadan kaldıracağız

Azerbaycan'da düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi"nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlattı, "Sınırda terör varlığını tamamen temizleyeceğiz" dedi. Konseyin sonuç bildirgesinde de "Barış Pınarı Harekatı"na destek kararı alındı

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 16:31 15.10.2019, 17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK varlığını tamamen ortadan kaldıracağız

Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi Azerbaycan'da yapıldı. Sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlattı.

Erdoğan son bilgileri paylaştı.

Harekatın ardından Amerika ve batı karşı tutum almıştı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye destek veren ülkelere teşekkür etti.

Toplantıda milli para vurgusu da dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Erdoğan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları da katıldı.

ulusal.com.tr

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #pkk
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