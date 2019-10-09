Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi diplomasi sürüyor. Türkiye, bölgedeki ülkeleri bilgilendiriyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İki liderin gündemi Suriye oldu. Açıklama İletişim Başkanlığından yapıldı.



Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatla ilgili Putin'e bilgi verdi.



"Harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı, "Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını" ifade etti.

ulusal.com.tr