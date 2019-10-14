Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır

"Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörün acısını en iyi bilen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.

Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranların tekrar Suriye'yi buraya dahil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?"

"Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi"

Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?"

Erdoğan, sözleri şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık."

"Milletimiz yekvücut halinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye tarafından Türkiye'ye 700'ü aşkın havan topunun atıldığını belirterek, "18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var." diye konuştu.

"Ülkemizde sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var" diyen Erdoğan, "Onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin."

"Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı"

AB'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararlara ilişkin, Erdoğan:

"Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz bakıyoruz, bir kardeşlik görevi olarak bunu yapıyoruz. Peki bir kuruş destek mi verdiniz, bunun için? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız Türkiye'yle ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?"

"Bizim işimiz teröristlerledir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan manipülasyonlara ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir."

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır."