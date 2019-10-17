Cumhuriyet Kadınlarından asker selamı

Selam duruluyor. Kurbanlar kesiliyor. Barış Pınarı Harekatın’da Türkiye tek yürek oldu.

Türkiye’nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için harekete geçen Türk Askerine destek çığ gibi büyüyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, İzmir’de sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiğe selam durdular.

Adana'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı operasyona katılan askerler için kurban kesti.

Erzincan'da ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan Kentte çalışan demir yolu işçileri ile Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojileri öğrencileri Mehmetçik için selam durdu.

ulusal.com.tr