Cumhuriyetçi Hekimler’den Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınar Harekatına sağlıkçılardan bir destek de İstanbul Tabip Odası seçimlerine giren Cumhuriyetçi Hekimler grubundan geldi. Grubun başkanı Prof.Dr.İrfan Gökçay‘ın yaptığı açıklama ise şöyle:

“MEHMETÇİKLE OMUZ OMUZA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Milletin sağlığını koruma ve geliştirmeye ant içmiş hekimler olarak,

Görevimizi;

Adalet, Demokrasi ve Barışın biricik zemini olan,

Vatanın bütünlüğü, Milletin birliği ve Devletin bağımsızlığı koşullarında yapabileceğimizin bilincindeyiz.

ABD’nin ‘Kara Ordusu’ PKK/PYD’den başlayarak, Emperyalizmi bölgemizde etkisiz kılarak, komşularımızla barış ve dayanışma zeminini oluşturma mücadelesinde;

Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün ‘Vatan müdafaası mecburiyeti olmadıkça Savaş bir cinayettir’ sabrı ve bilinciyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda;

Mehmetçikle omuz omuza görevimizin başındayız.”