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Cumhuriyetçi Hekimler’den Barış Pınarı Harekatına destek

İstanbul Tabip Odası seçimlerine giren Cumhuriyetçi Hekimler grubundan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması geldi. Türk Milleti’nin sağlığını geliştirmek için hareket ettiklerini söyleyen grup, operasyonda ssavaşan Mehmetçikle omuz omuza olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı 16.10.2019, 15:08
Cumhuriyetçi Hekimler’den Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınar Harekatına sağlıkçılardan bir destek de İstanbul Tabip Odası seçimlerine giren Cumhuriyetçi Hekimler grubundan geldi. Grubun başkanı Prof.Dr.İrfan Gökçay‘ın yaptığı açıklama ise şöyle:

MEHMETÇİKLE OMUZ OMUZA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Milletin sağlığını koruma ve geliştirmeye ant içmiş hekimler olarak,
Görevimizi;
Adalet, Demokrasi ve Barışın biricik zemini olan,
Vatanın bütünlüğü, Milletin birliği ve Devletin bağımsızlığı koşullarında yapabileceğimizin bilincindeyiz. 
ABD’nin ‘Kara Ordusu’ PKK/PYD’den başlayarak, Emperyalizmi bölgemizde etkisiz kılarak, komşularımızla barış ve dayanışma zeminini oluşturma mücadelesinde;
Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün ‘Vatan müdafaası mecburiyeti olmadıkça Savaş bir cinayettir’ sabrı ve bilinciyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda;
Mehmetçikle omuz omuza görevimizin başındayız.”

#istanbul tabip odası #cumhuriyetçi hekimler #Barış Pınarı Harekatı
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