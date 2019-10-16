Cumhuriyetçi Hekimler’den Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınar Harekatına sağlıkçılardan bir destek de İstanbul Tabip Odası seçimlerine giren Cumhuriyetçi Hekimler grubundan geldi. Grubun başkanı Prof.Dr.İrfan Gökçay‘ın yaptığı açıklama ise şöyle:
“MEHMETÇİKLE OMUZ OMUZA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Milletin sağlığını koruma ve geliştirmeye ant içmiş hekimler olarak,
Görevimizi;
Adalet, Demokrasi ve Barışın biricik zemini olan,
Vatanın bütünlüğü, Milletin birliği ve Devletin bağımsızlığı koşullarında yapabileceğimizin bilincindeyiz.
ABD’nin ‘Kara Ordusu’ PKK/PYD’den başlayarak, Emperyalizmi bölgemizde etkisiz kılarak, komşularımızla barış ve dayanışma zeminini oluşturma mücadelesinde;
Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün ‘Vatan müdafaası mecburiyeti olmadıkça Savaş bir cinayettir’ sabrı ve bilinciyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda;
Mehmetçikle omuz omuza görevimizin başındayız.”