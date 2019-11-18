Devriye provokasyonlara rağmen sürüyor

Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı işliyor. Türk-Rus ortak kara devriyesinde sekizinci faaliyet de gerçekleşti.

Devriye ile hedef, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak. İşte bu amaçla Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı şehri hariç devriye yapılıyor. Her iki taraftan zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları ile helikopterler de devriyeye destek veriyor.

İşte o unsurlar kimi zaman saldırıya uğruyor. Sekizinci devriye de tüm provokasyonlara rağmen yapıldı.

Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede, Derbesiye ve Aynularap'ta yapılan devriyede Rus askeri aracı hedef alındı.

Devriye sırasında PKK'lı teröristler araca taş ve molotof ile saldırı düzenledi.

Rus askeri aracı molotoflu saldırı sonrası zarar gördü.

Türk ordusu ise terörden arındırılan bölgelere hayat götürüyor. O noktalardan biri de Rasulayn'a bağlı Nukra köyü oldu.

Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı.

Amerika ise bölgede bulunma amacını bir kez daha ortaya koydu. ABD çekilmenin başlamasının ardından Suriye'de ilk kez Türkiye sınırında askeri üs kurdu.

Üssün kurulduğu nokta dikkat çekti. Kamışlı kentinin doğusunda yer alan Tırbespiye kasabasının yakınında petrol kuyuları bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde zengin petrol bölgeleri olan Deyr-i Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında ABD askerleri bulunuyor.

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