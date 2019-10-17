Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyona ara vereceğiz bu bir ateşkes değildir

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PKK'ya karşı yaptığı etkili operasyonlar ses getirdi, ABD yöneticileri anlaşma istemek için Türkiye'ye geldi.

Türkiye-ABD görüşmesini içeriğini Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Görüşmeden PKK'nın 32 kilometre güneye çekilmesi kararı çıktı. Çavuşoğlu, "ateşkes yok" dedi.

Dışişleri Bakanı PKK'nın elindeki ağır silahların toplanıp imha edileceğin de altını çizdi

Terör örgütünden temizlenen alanda gözlem noktaları kurulacak. Menbiç ve diğer bölgeler konusunda da Rusya ile görüşülecek.

Ortak alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'nin hedefi Güvenli Bölge oluşturmak olacak.

Görüşme Amerika'nın uyguladığı yaptırımlarda gündeme geldi. Barış Pınarı Harakatı'na karşı Türkiye'ye uygulanan Amerikan yaptırımların da kaldırılması kararlaştırıldı.

ulusal.com.tr