Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sadece teröristler hedef alınıyor

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen toplantıda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Harekatta sadece teröristlerin hedef alındığını belirten Çavuşoğlu, "Bu bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacağız." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr