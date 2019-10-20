Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki
Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye'nin ağır insan hakları ihlali yaptığını iddia eden Uluslararası Af Örgütüne Ankara'nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Asılsız iddiaların terörle mücadeleye karşı başlatılan karalama kampanyasının bir parçası olduğu" belirtildi. Açıklamada harekâtta sivilleri değil terör örgütü PKK/PYD'nin hedef alındığı vurgulandı.
Barış Pınarı Harekatı 20.10.2019, 14:24 20.10.2019, 14:24
Barış Pınarı Harekâtına karşı konumlanan Uluslararası Af Örgütü'ne, Ankara'dan sert tepki geldi.
Af Örgütü, Türkiye'nin harekâtla "Ağır insan hakları ihlali yaptığını, savaş suçu işlediğini ve sivillere yönelik ölümcül saldırılar düzenlediğini" iddia etti. Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada ise bu mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiği vurgulandı. "Türkiye'nin terörle mücadele ettiği" belirtilen açıklamada söz konusu iddiaların karalama kampanyasının bir parçası olduğu kaydedildi.
Yazılı açıklama yapan Bakanlık, terör örgütü PKK/PYD'nin işlediği suçların görmezden gelindiğine dikkat çekti.
ulusal.com.tr
21°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P