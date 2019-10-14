Diyarbakırlılar gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Suriye'deki terör yuvalarına karşı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir yanından destek var. Edirne esnafı, harekatta görev alan Mehmetçik'e moral vermek için sefer helvası hazırladı.

41 çeşit baharat, kuru meyveler ve Selimiye Camii'nden alınan suyla yapılan helva, marşlar eşliğinde hazırlandı.

Şekerlemeci Arif Meriç, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'de destan yazdığını, gönderdikleri helvanın onlara sağlık, afiyet ve güç vereceğini söyledi.

Esnaf Bahri Dinar da, helvanın Selimiye Camii'nin suyu ve meyveleriyle yapıldığını anlattı.

Osmanlı'da sefere çıkan orduya güç vermesi için hazırlanan geleneksel helva, Fetih Suresi ve dualar eşliğinde Şanlıurfa Valiliği'ne gönderildi.

Diyarbakır'da ise aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istedi.

Yenişehir ilçesinde toplanan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde Askeralma Bölge Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, katılan tüm sivil toplum kuruluşları adına konuştu.

Gönüllüler, daha sonra harekata katılmak için dilekçeyle başvurdu.

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