Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Batı Asya Harekât Merkezi önerisi ses getirdi.

Doğu Perinçek'in Barış Pınarı Harekâtı'nın sorunsuz devamını sağlayacak önerdiği Batı Asya Ülkeleri'nin ortak harekât merkezi kurması teklifi İran basınında geniş yer buldu.

İran Resmi Haber Ajansı İRNA, Doğu Perinçek'in bölgesel işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak açıklamasını aboneleriyle paylaştı.

Haberde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Suriye ve Irak'a teröre karşı ortak operasyon çağrısında bulunduğu ifade edildi. Türk Ordusu ile Suriye güçlerinin çatışmadan kaçınması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Haberde Perinçek'in "Türkiye ve Suriye, Amerikan emperyalizmini, İsrail'i, PKK'yı ve IŞİD'i mutlu edecek eylemlerden kaçınmalıdır" ifadesine yer verildi.

İran haber ajansı bölgesel işbirliğini artırmak için Doğu Perinçek'in Türkiye, Suriye ve Irak'ın ortak karargâh kurulması gereğini ortaya koyduğu kaydedildi.

ulusal.com.tr