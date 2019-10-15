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Doğu Perinçek'ten Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD'nin yaptırım kararı aldığı Sayın Bakanlarımız Org. Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Fatih Dönmez Türk milletinin şeref listesindedir" dedi

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 20:11
Doğu Perinçek'ten Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez mesajı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözde yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin yaptırım kararına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, şunları ifade etti:

"ABD'nin yaptırım kararı aldığı Sayın Bakanlarımız Org. Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Fatih Dönmez Türk milletinin şeref listesindedir."

ulusal.com.tr

#vatan partisi #doğu perinçek #hulusi akar #süleyman soylu #Fatih Dönmez
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