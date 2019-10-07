Dünyanın gözü Türkiye-Suriye sınırında

Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından ABD geri adım attı. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı her an operasyona başlayabilir.

Dünyanın gözü ise Türkiye-Suriye sınırında.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Panos Moumtzis Türkiye'nin operasyonu hakkında konuştu.

BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, Türk askerinin yapacağı operasyonda sivillerin zarar görmemesi gerektiğini ifade etti.

Moumtzis, Birleşmiş Milletler olarak sivillerin zarar görmemesini ve göç etmek zorunda kalmamalarını umduklarını söyledi.

Cenevre'de gazetelerinin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler görevlisi "en iyisini umup en kötüsü için hazırlık yaptıklarını" söyledi. Moumtzis, Birleşmiş Milletler olarak Srebrenica gibi güvenli bölgelerde açı tecrübelere şahit olduklarını ifade etti.

Operasyonla ilgili bir açıklamada Rusya'dan geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya'nın bildiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye'nin bağlı olduğunu ifade etti.



Peskov, konuşmasında Rusya'nın pozisyonunu bir kez daha hatırlattı.



Rusya, Astana sürecinde çok defa Adana Mutabakatı'nı gündeme getirmişti. 20 Ekim 1993'te Türkiye ile Suriye arasında yapılan Adana Mutabakatı bir terörle mücadele anlaşması. Bu mutabakat kapsamında terörle mücadele operasyonları bölge ülkelerinin işbirliğiyle çok daha hızlı sonuçlandırılabilir.

ABD'nin Türkiye'nin karşısında durmaması en çok ABD'deki şahin kanadı sinirlendirdi.

Brett McGurk sosyal medya hesabından Donald Turmp'ı hedef aldı.

McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından istifa etmişti. McGurg Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisiydi.

PKK/YPG'nin hamisi olarak ün yapan McGurk'un bu çıkışının yanı sıra İsrail ve ABD'li basında da ABD'nin Kürt müttefiklerini Türkiye'nin insafına bıraktığı yönünde haberler yapılıyor. Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi gibi gösterilerek meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor.

Öte yandan terör örgütü PYD, dünyayı IŞİD ile tehdit etti. Örgüt, Türkiye'nin operasyonuna karşı IŞİD'lileri hapishanede tutan güçlerini sınır hattına çektiğini duyurdu.

İki terör örgütü arasındaki ilişki, Türkiye'nin önceki operasyonlarında da gündeme gelmişti. Afrin'in eli kanlı teröristlerden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekâtında çok sayıda IŞİD'linin PYD saflarında savaştığı ortaya çıkmıştı.

ulusal.com.tr