Dünyanın gözü Türkiye-Suriye sınırında! İşte operasyonla ilgili açıklamalar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı yapacağı operasyon hakkında yurtdışından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği, Fransa, Almanya konuyla ilgili açıklama yaptı. ABD'de ise Trump'ın karşıtı şahin kanadın hedefinde. Hillary Clinton ve Lindsey Graham, Trump'ı eleştirenler arasında öne çıkan isimler. İsrailli politikacılar ise teröristleri destekleyen bir tutum içerisinde. Türkiye karşıtı cephe PKK/YPG/SDG terör örgütleri yerine Kürt halkının adını kullanarak Türkiye'nin Kürt halkıyla savaştığı gibi yalan bir algı oluşturmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, operasyonun fayda değil zarar getireceğini iddia etti.

Mogherini "Başka silahlı çatışmalar sadece sivillerin acı çekmesine ve kitlelerin yerinden edilmesine neden olmakla kalmayacak ama aynı zamanda mevcut siyasi ve ekonomik çabalara da zarar verecek" şeklinde konuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'ye tek taraflı askeri operasyon açıklamasını çok ciddiye alıyoruz. Bu, gerginliğin daha da tırmanması ile güvenlik politikaları ve insani açıdan son derece olumsuz neticeler doğması tehlikesini beraberinde getirecektir" denildi.

Fransa da Türkiye'ye IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşecek eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda ele geçirilen IŞİD militanlarının, suçu işledikleri yerde yargılanması gerektiği vurgulandı.

Fransa'nın IŞİD'liler hakkındaki vurgusu daha çok ABD-AB arasında yaşanan bir tartışmanın devamı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin tutuklu IŞİD üyesi vatandaşlarını almalarını istiyor. Avrupa ülkeleri ise güvenlik endişesi ile bu isteği geri çeviriyor.

ABD siyasetinde ise Trump'ın ABD'li askerlerini Suriye'den çekecek olması tartışılıyor.

Küreselleşmecilerin liderlerinden Hillary Clinton, Trump'ın kararını eleştirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Twitter'da yaptığı açıklamada Trump'ın Suriye'den çekilerek Kürtleri yüzüstü bıraktığını ve bunun "ABD'nin güvenilmez bir müttefik" olduğu mesajı verdiğini söyleyerek Trump'ı eleştirdi.

Graham Türkiye'nin IŞİD'e karşı savaşta ABD'ye destek veren Kürt güçlere saldırması halinde NATO üyeliğinin askıya alınması için de çağrıda bulunacaklarını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Nikki Haley Twitter'da yaptığı paylaşımda "Kürtleri ölüme terk etmenin büyük bir hata" olduğunu söyledi. Haley'in paylaşımını Tükriye dostumuz değil etiketiyle yapması ise dikkat çekti.

İsrailli eski eğitim bakanı Naftali Bennett ise teröristler yerine Kürt halkının adını kullanarak teröristlere dua ettiğini söyledi.

Bennett, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

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