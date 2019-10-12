Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Teröre karşı tarihi fırsat

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatının en uygun zamanda yapıldığını belirterek, “Bizim bir an önce 32 kilometreye ulaşmamız lazım. Resulayn’da, Tel Abyad’da takılı kalırsanız zaman kaybedersiniz” dedi.

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla başladı. Harekat kapsamında Türk ordusu ilerleyişini sürdürürken emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da harekatı Aydınlık’a değerlendirdi: “Harekatın zamanı en uygun zaman. Bizim zırhlı birliklerin o bölgede harekat yapabilmesi için kuru toprak olmalı. Harekat kış gelmeden ve toprak kuruyken başladı. Zırhlı birlikler bölgede çok rahat hareket edebilecek. Zırhlı birliklerin harekata katılmasının ana amaçlarından birisi ateş gücüdür. İcap ederse topuyla düşmana gözdağı verip onu tahrip de edebilir. Bunun yanı sıra içinde asker taşınıyor ve asker korunabiliyor. Hem harekat zamanı uygun hem de arazi uygun. Amerika zaten 13 Kasım’ı zamanlama olarak belirtti. Bizim de 13 Kasım’a kadar bu işi bağlamamız lazım. Yağışlar gelmeden, arazi çamur olmadan harekat tamamlanmalı.”

‘DAHA GÜNEYE İNİLECEKTİR’

Harekat kapsamında Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin altını çizen Karakuş, şöyle devam etti: “Hava Kuvvetleri bütün harekat döneminde kendi görevini icra edecek. Bunlardan birisi radar uçağı uçurmak. Radar uçağı tamamen dışarıdan tehlike söz konusu olan uçak, füze var mı bunu görüp ona göre tedbir alıyor. Radar uçağını korumak için de F-16’lar uçuyor. Ayrıca radar uçağının uzun süre havada kalması için tanker uçağı lazım. Bu bütün sahanın denetim altında tutulması demek. Bu şekilde Fırat’ın doğusunu biz gözetler hale gelebiliyoruz. Kara birliklerimize herhangi bir şekilde hareket görüldüğünde buna engel olacak tedbirler alınıyor. Bombardıman uçakları da en önemli bilinen hedefleri temizliyor. Kara birliklerin önünü açıp en az zayiatla harekatın başarıya ulaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bu noktada Tel Abyad, Resulayn gibi yerlerin kısa zamanda kuşatılarak daha güneye, 32 kilometreye birliklerin inmesi sağlanacağını değerlendiriyorum.”

‘BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT’

32 kilometreye kısa sürede ulaşılacağını kaydeden Karakuş, “Ondan sonra yavaş yavaş diğer işler halledilir. Bizim bir an önce 32 kilometreye ulaşmamız lazım. Resulayn’da, Tel Abyad’da takılı kalırsanız zaman kaybedersiniz. Bu sefer dünyada PKK/PYD’ye taraftar bulursunuz. Bunu Rusya da, İran da istemiyor. Şimdi herkes, ‘32 kilometreye geldik yine güneyde PKK/PYD kalacak’ diyor. Zamanını bekleyeceksin. Bu bizim için büyük bir fırsat. Herkes ne noktada olduğunu bilmek zorundadır. Daha sonraki süreçte PKK/PYD’yi temizleyip, Suriye yönetimiyle konuşulur” diye konuştu.

‘ÖRGÜTÜN LİDERLERİ KAÇIYOR’

Karakuş, PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin kaçtığını da şu cümlelerle anlattı:

“Kandil’de zaten neredeyse PKK’lı kalmadı. Biz çünkü Hava Kuvvetleriyle vuruyoruz. Hava Kuvvetleriyle vurduğumuz yerde PKK’lı yaşamaz. Çünkü eğitim yapamaz. PKK ile ilk mücadele PKK’nın yeri Lübnan’da Bekaa Vadisi’ndeydi. Çünkü bizim burayı Hava Kuvvetleriyle vurmamızın söz konusu olmadığını düşünüyorlardı. PKK rahat eğitim yapacak yer ister. Kandil’de rahat değiller. Genelde şehirdeler, çoğu da Suriye’de. Amerikan şemsiyesi altındalar. PKK/PYD’nin liderleri zaten kaçıyor. Sağdan, soldan topladıkları, zorla getirdiklerini Türk ordusunun karşısına çıkarıyorlar. Örgüt, liderlerini harcatmıyor, bunu Batı yaptırmıyor.”

ulusal.com.tr