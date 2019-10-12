Emekli Tümamiral Mustafa Özbey yazdı: Türkiye'nin bu tarihi hamlesi, emperyalizmin Orta Doğu planını sarsmaktadır

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özbey, şunları belirtti:

"Orta Doğu için tarihî kırılma anlarından birini yaşıyoruz.

ABD'nin doğrudan, AB'nin dolaylı Orta Doğu projesi, başarısız bir kadere doğru evrildi.

Körfez Bölgesinde İran, tüm yaptırım acılarına rağmen direndi, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen'de emperyal oyunu bozuyor.

Türkiye, kendi sınırları içinde PKK unsurlarını, kontrol sınırları içinde tutmayı başardı. Irak merkezî hükümeti ile işbirliği içinde sınırdaki dağlık bölgeyi PKK'dan temizleyip ovaya indi.

Suriye tüm çabalara rağmen küçüldü ama tutundu.

İsrail, Arap ülkelerini kazanmış görünüyor ama, sürekliliği test edilmedi.

Lübnan'da Hizbullah hâlen çok diri ve etkili.

Bu genel görünüm içinde, IŞİD'in önce yerleştirildiği, sonra YPG tarafından yenildiği bir senaryo içinde, emperyalizm için tek 'kalıcı' kazanç; Fırat'ın doğusunda kalıcı bir Kürt garnizon devletçiliği kurmaktı.

Türkiye'nin bu tarihî hamlesi, emperyalizmin Orta Doğu planını sarsmaktadır.

Türkiye, oyun kurma 'fizikî gücü' olan, ama bunu diğer gerekli niteliklerle bezeyemediği için, oyun bozma gücü üzerinden hamlelerini yapmaktadır.

Bu tespit, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için de geçerlidir.

Barış Pınarı Harekâtı'na karşı şahit olduğumuz emperyalist saldırı ve yaşadığımız yalnızlık yadırgamamalı. Yadırgaması gereken; 1900'lu yılların başından beri bölgede yürürlükte olan Wilson Doktrini'nin; Türkiye'yi yönetenler tarafından farkında olunmamasıdır.

Bilinmesi gereken, bu; uzun soluklu bir mücadeledir. Türkiye'nin üzerine dünya var gücüyle gelecektir. Yaptırımlar canımızı yakacaktır. Türkiye hiç yaşamadığımız bir stres testinden geçecektir.

Dileğim, iç bünyedeki kayıkçı kavgasının, dünya üzerimize gelirken artık son bulmasıdır.

Sonuç olarak; Türkiye 'şimdilik' oyuna çomak sokmuştur. Ancak oyun henüz bozulmamıştır.

Kahraman ordumuzun sahadaki başarısı, algı savaşı ve diplomatik savaş ile desteklenmeli ve siyasî hedefe odaklanmalıdır."

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