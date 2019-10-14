Erdoğan'dan Suriye sinyali!

Suriye ile terör örgütü PKK arasında anlaşma yapıldı iddialarına "dedikodu" dedi. Geçtiğimiz gün de gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin YPG'yi savunmadığını net ifadelerle aktardı.

"Rejim aslında YPG/PYD'yi de savunmuyor. Tam olumsuz onlara karşı açıklamaları var rejimin."

Cumhurbaşkanı yine aynı toplantıda Ulusal Kanal'ın "Harekâtın hedefi PKK'yı bitirmek mi? Güvenli Bölge mi?" sorusunu yanıtladı, Suriye Hükümeti ile ortak adımların sinyalini verdi.

Erdoğan, "Aslında Sayın Trump'ın 20 mil dediği ki 32 kilometreye tekabül eder. Bu yapıldığı takdirde o zaman bizim işimiz kolaylaşır. Ondan sonrası onlara aittir. Rejime aittir. Çünkü rejim kendisi de devreye girmenin hesaplarını yapıyor. Biz de sadece buralarda lojistik destek olarak koalisyon güçleriyle bu tür müşterek adımları da atabiliriz." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara'da da konuştu. Ayn El Arab konusunda Rusya'nın yaklaşımının "olumlu" olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın gündeminde Menbiç de vardı.

Erdoğan bu bilgiyi verdikten sonra açıklamalarındaki "Oranın sahipleri aşiretler" ifadesi dikkat çekti.

ulusal.com.tr