Erdoğan'dan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti."

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir"

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan, "Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi." dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir. Bunun hazırlığı geriye doğru gittiğimizde 3, 4 yılı, 5 yılı bulmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür." dedi.

"TSK bölgeden ayrılmayacak"

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan, "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik." dedi.

"TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü, oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir." diyen Erdoğan, "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık." dedi.

"Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı." diye konuştu.

"Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeterki PYD /PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz.

Salı günü Sayın Putin ile görüşeceğiz. Amacımız Rusya ile makul bir uzlaşmaya varmaktır. Rejimin bulunduğu yerlerde PKK/YPG'nin tamamen temizlenmesini istiyoruz. PKK/YPG'nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Bizim orada kalmak gibi bir niyetimiz yok. Münbiç'ten, Kobani'den terör örgütü çıkarılırsa bizim için bir mesele yok. Yeter ki terör örgütünden temizlensin. Tüm derdimiz bizi tehdit eden taciz eden terör örgütlerini buradan çıkarmaktır.