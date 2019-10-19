Erdoğan ile Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmelerinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, mesajında Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için atılan adımlardan memnuniyet duyduğunu ve bunu Trump'a ilettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile ABD arasındaki ortak çabaların sürmesini temenni etiğini söyledi.

Görüşme hakkında ABD Başkanı Donald Trump da konuştu.

Trump, "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor" ifadesini kullandı. Trump, "Bu anlaşma 10 yıl, 15 yıl önce yapılmalıydı. Barack Obama dönemindeki yıllarda yapılmalıydı" dedi.

ulusal.com.tr