Eski Alman bakandan itiraf niteliğinde ifadeler

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, katıldığı televizyon programında PKK'nın gerçek yüzünü anlattı.



Gabriel, terör örgütü PKK'nın Almanya'da şantajla para topladığını, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.



Eski Alman Dışişleri Bakanı bir de itirafta bulundu. Gabriel PKK ile ilgili olarak "Batı olarak onları kötü amaçlı kullandık" dedi.



Eski Alman Bakan, "Biz Avrupa ve Almanya olarak, dış politika çıkarlarımızı her zaman Amerikan uçak gemilerine taşıdık ve kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik. Biz de böylelikle ahlaki şeyleri yüksekte tutabildik" şeklinde konuştu.