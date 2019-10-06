Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel operasyon açıklamasından sonra bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun'un İstiklal Marşı dizelerini paylaşması "Harekât sinyali" olarak yorumlandı.

Fırat'ın Doğusuna yapılması planlanan operasyon için bir açıklamada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.



Altun, gece saatlerinde İstiklal Marşı'ndan bir dörtlük paylaştı.



Altun'un paylaşımında "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın." sözleri yer aldı.



Altun'un mesajı "harekât sinyali" olarak yorumlandı.



ulusal.com.tr